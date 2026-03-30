Sabato mattina un uomo di 40 anni è stato arrestato all’interno di un supermercato di Camerlata dopo aver tentato di uscire senza pagare. Nel suo zaino sono stati trovati diversi bottiglie di vino di pregio, valutate circa 180 euro. L’uomo, residente in Alta Valle Intelvi, è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentata rapina impropria.

Sabato mattina a Camerlata: 40enne dell’Alta Valle Intelvi fermato dalla vigilanza dopo il furto, poi la spinta per fuggire fa scattare l’arresto Sabato mattina all’Esselunga di Camerlata un 40enne comasco, residente in Alta Valle Intelvi, è stato arrestato per tentata rapina impropria dopo aver cercato di uscire dal supermercato con vino per un valore di circa 180 euro nascosto nello zaino. Tra le bottiglie anche Brunello di Montalcino. A notare i movimenti sospetti è stato il personale della vigilanza interna, che lo ha fermato prima che riuscisse a lasciare il punto vendita. A quel punto l’uomo ha reagito spintonando l’addetto alla sicurezza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Arrestato all’Esselunga il ladro “intenditore”: Brunello e vini pregiati per 180 euro nello zaino

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