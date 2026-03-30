Arrestato 22enne ad Avellino per spaccio di droga | udienza con rito abbreviato il 2 aprile

Un giovane di 22 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’udienza con rito abbreviato è prevista per il 2 aprile. L’indagine ha portato al suo fermo nelle ultime settimane, e attualmente si trova in carcere in attesa del procedimento giudiziario.

Il 2 aprile si terrà ad Avellino un'udienza che riguarda un giovane di ventidue anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Ha scelto il rito abbreviato, una procedura che consente di definire il processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini, rinunciando al dibattimento ordinario in cambio di una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna.L'udienza si celebrerà davanti al Gup Tringali del Tribunale di Avellino. La vicenda ha inizio il 17 ottobre scorso.Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino perquisiscono l'abitazione del giovane nel Rione San Tommaso.Trovano 480 grammi di hashish divisi in quattro panetti, nascosti in una scatola da scarpe insieme a tre coltelli con tracce di stupefacente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Arrestato 22enne ad Avellino per spaccio di droga: udienza con rito abbreviato il 2 aprile Articoli correlati Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviatoL’udienza per Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, imputati in un’inchiesta su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a... Leggi anche: Spaccio di droga ad Aviano: arrestato un 22enne, nei guai altri due giovani