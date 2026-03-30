Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attacco simile a quello della Columbine High School nel 1999. Durante l’operazione sono state trovate sue istruzioni per la fabbricazione di esplosivi, armi chimiche e batteriologiche. La polizia ha sequestrato materiali e documenti che evidenziano le sue intenzioni di mettere in atto un’azione violenta di grande portata.

Progettava una strage come quella della Columbine High School che nel 1999 sconvolse gli Stati Uniti, voleva costruire esplosivi e armi chimiche e batteriologiche. Tutto in nome della superiorità della “ razza ariana “. Così un 17enne di Pescara, che abita in provincia di Perugia, è finito ai domiciliari dopo un blitz scattato nelle prime ore di lunedì e che ha visto impegnati i Ros dei Carabinieri in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio in quattro regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Il giovane, come da disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta di questa Procura... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato 17enne che progettava una strage inneonazista: trovate istruzioni per fabbricare ordigni e armi chimiche

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Perugia, arrestato un 17enne per terrorismo: “Progettava una strage a scuola” x.com