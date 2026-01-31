Dieci allevatori di api in provincia di Ancona sono sotto inchiesta. La procura li accusa di aver commesso irregolarità amministrative e di aver gestito male le arnie. Gli accertamenti sono in corso e si attendono eventuali provvedimenti.

Dieci allevatori di api della provincia di Ancona sono al centro di un’indagine condotta dalla Procura locale per gravi irregolarità amministrative e carenze nella gestione delle arnie. L’inchiesta, avviata a seguito di segnalazioni da parte di enti di controllo e associazioni di apicoltori, ha messo in luce un quadro complesso di omissioni e mancati adempimenti che mettono a rischio sia la salute delle colonie sia la tracciabilità del miele prodotto. Gli indagati, tutti appartenenti a piccole imprese agricole diffuse tra i comuni di Osimo, Jesi e Fabriano, sono accusati di non aver rispettato le norme previste dal decreto legislativo sulle attività apistiche, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle arnie, la mancata iscrizione al registro nazionale degli apicoltori e l’assenza di controlli periodici sugli alveari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allevatori di api in provincia di Ancona indagati per irregolarità amministrative e falle nella gestione delle arnie

