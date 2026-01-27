Scontro tra auto e Tir carico di arnie sulla provinciale | asfalto disseminato di api

Un incidente tra un’auto e un Tir ha causato la dispersione di arnie sull’asfalto, con numerose api decedute. L’evento si è verificato sulla strada provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni, nei pressi della caserma Carlotto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

BRINDISI - Pezzi di arnie disseminati sull'asfalto. Un gran numero di api decedute. Questo lo scenario che si presenta sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, nei pressi della caserma Carlotto, nel territorio di Brindisi, a seguito di uno scontro fra una Skoda e un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi San Vito Pioggia sull'asfalto, scontro tra due auto sulla provinciale: un conducente in ospedale Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto Un incidente spettacolare si è verificato sulla via Emilia a Codogno, coinvolgendo un'auto e un autotreno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brindisi San Vito Argomenti discussi: Scontro tra auto e camion: muore un ventenne; Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Milano, morto in incidente stradale ex bodyguard di Alberto Genovese; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino. Scontro tra due auto sulla Statale 21 a Beguda: feriti lieviIncidente nel primo pomeriggio nei pressi della Fornace, sul posto 118, vigili del fuoco, Municipale e carabinieri ... targatocn.it Violento scontro all'incrocio tra due auto: mezzi distrutti e una persona trasportata in ospedale. Soccorsi in azionePERGINE VALSUGANA. L'impatto è stato decisamente violento e, all'origine dell'incidente che si è verificato attorno alle 11 in viale dell'Industria, a Pergine Valsugana, potrebbe esserci la mancata co ... ildolomiti.it Gonnosfanadiga, scontro tra auto e autospurgo: due feriti x.com Pompei : scontro tra Tir e Auto ripreso dalle telecamere di sorveglianza - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.