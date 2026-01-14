Davide contro Golia | il cervo più piccolo al mondo sfida un enorme rinoceronte

Un muntjac maschio, tra i cervi più piccoli al mondo, ha affrontato un rinoceronte adulto in un episodio insolito. La scena ricorda la storica sfida tra Davide e Golia, evidenziando un episodio di coraggio e sorprendente atteggiamento di fronte a una presenza molto più grande. Un esempio di come anche le dimensioni minori possano manifestare determinazione in situazioni impreviste.

(LaPresse) Un piccolo muntjac maschio, uno dei cervi più piccoli al mondo, ha coraggiosamente caricato un rinoceronte adulto di notevoli dimensioni, in una scena che ricorda la battaglia tra Davide e Golia. La lotta è scatta quando il rinoceronte si è avvicinato troppo all’area dei muntjac cinesi mentre la femmina era in calore, e il maschio ha dimostrato di essere pronto a rischiare la vita per difendere la sua amata. Il video girato la scorsa settimana nello zoo di Breslavia, in Polonia, mostra il fragile muntjac caricare ripetutamente il rinoceronte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

