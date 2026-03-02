Arisa in concerto al Gran Teatro Geox di Padova

Arisa si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova il 14 dicembre, nel corso del suo nuovo tour. La cantante, che ha partecipato a Sanremo con la canzone Magica Favola, si prepara a portare sul palco il suo repertorio. I biglietti sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e presso i punti vendita abituali. La data si inserisce nel calendario degli appuntamenti live dell’artista.

Dopo una bellissima esperienza a Sanremo con Magica Favola, che l'ha vista classificarsi al quarto posto, ARISA annuncia un nuovo tour che toccherà anche Padova, il 14 dicembre al Gran Teatro Geox!Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita abituali.