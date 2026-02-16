Giorgio Poi live al Foce di Lugano con l' album Schegge nuova data

Giorgio Poi presenterà l'album dal vivo al Foce di Lugano il 23 maggio alle 21 (dopo il rinvio della data di febbraio a cuasa di una influenza che ha colpito l'artista). L’opening act sarà annunciato prossimamente. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare alla nuova data potranno richiedere il rimborso contattando il servizio, che fornirà tutte le informazioni necessarie. In questa speciale occasione, un set acustico che metterà a nudo la sua scrittura limpida e ironica, l'artista si esibirà in duo con il pianista Benjamin Ventura. Se i suoi esordi lo avevano imposto come una delle voci più originali della scena contemporanea, Schegge è il disco che lo consacra definitivamente, con una scrittura che si fa ancora più nitida e cinematografica.🔗 Leggi su Quicomo.it

