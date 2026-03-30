Il 1 aprile alle ore 20, il Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado a Ferrara ospiterà i giovani cantanti lirici coinvolti nel progetto

Dopo Cento e Copparo, il Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara è pronto ad accogliere, mercoledì 1 aprile (ore 20), i giovani cantanti lirici che hanno già fatto registrare il tutto esaurito alla Rocca e al Teatro De Micheli con il tour ‘Arie d’Opera - Concerti finali cantante 5.0'. Il concerto, ricco e articolato, è accompagnato al pianoforte da Nicoletta Conti e il programma prevede celebri arie e brani del repertorio operistico, da Verdi, Puccini, Mozart a molti altri, fino a culminare in momenti corali di grande impatto, tra cui il celebre brindisi da ‘La Traviata’, opera in scena al Teatro Comunale di Ferrara l’11 e il 12 aprile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Arie d’Opera - Concerti finali cantante 5.0', spettacolo con i giovani cantanti lirici

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