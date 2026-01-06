Giovani cantanti lirici | esame con Rossini e Verdi

Oggi si conclude la 77ª edizione del Concorso Internazionale AsLiCo, dedicato a giovani cantanti lirici. Dopo le eliminatorie e le semifinali, i partecipanti affrontano l’esame finale, che prevede l’interpretazione di arie di Rossini e Verdi. Un momento importante per i talenti emergenti, che rappresenta un’occasione di confronto e crescita nel percorso artistico.

Dopo eliminatorie e semifinale, arriva oggi al suo momento più importante la 77ª edizione del Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, un appuntamento atteso ogni anno da molti giovani cantanti, che sempre numerosi si iscrivono per accedere alle audizioni e selezioni. Quest'anno sono stati più di 120 i cantanti che si sono sfidati nelle fasi finali, disputate in questi giorni al Teatro Sociale di Como. Ieri la semifinale, e oggi, a partire dalle 15.30, la volata finale, con un evento aperto al pubblico a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro oppure online sul sito www.

