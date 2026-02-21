La grande classica raddoppia Due concerti tra jazz e arie d’opera

Due eventi musicali portano sul palco un mix di generi, tra jazz, opera e tango. La programmazione include concerti dedicati ai compositori romantici europei e un viaggio tra le note di stili diversi. La scelta mira a coinvolgere il pubblico con esibizioni che uniscono tradizione e innovazione. I concerti si svolgono in due location diverse, offrendo un’esperienza varia e coinvolgente a tutti gli appassionati di musica dal vivo.

© Ilgiorno.it - La grande classica raddoppia. Due concerti tra jazz e arie d’opera

Le pagine dei grandi compositori del romanticismo europeo, ma anche un percorso a cavallo tra classica, jazz e tango. E poi romanze e arie dell’opera, il fascino pianistico di Debussy e Ravel e quello di autori come Philip Glass e Saint-Saens. Weekend di grande musica a Monza con due concerti alla Sala Maddalena, in via Santa Maddalena. Qui oggi alle 17 prenderà il via la terza edizione de “Le stagioni musicali: note di inverno“, curata dall’ Associazione musicale Roberto Franceschi in collaborazione col Comune. Si comincerà con il quartetto formato da Lai Dhongao al violino, Luca Frizzele al clarinetto, Edoardo Gariglio al violoncello e Andrea Allegrini al pianoforte, protagonista del concerto “Trame romantiche: Schumann e Brahms“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Fondazione Napolitano, gli appuntamenti dei concerti 2026 fra musica classica e jazzLa Fondazione Napolitano presenta il suo calendario di concerti per il 2026, offrendo un ricco programma che combina musica classica e jazz. Duomo Jazz Club: due nuovi concerti dedicati al Vocal JazzIl Duomo Jazz Club si appresta a concludere l’anno con due attesi concerti dedicati al Vocal Jazz, in programma il 15 e 19 dicembre. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La grande classica raddoppia. Due concerti tra jazz e arie d’opera. I primi film del grande Dario Argento. Quale preferite tra i due - facebook.com facebook