Un giocatore dell’Argentina ha subito un grave infortunio durante un impegno con la nazionale, provocando la sua assenza dalle prossime partite ufficiali e la sua esclusione dai Mondiali. L’incidente ha comportato l’interruzione immediata dell’attività sportiva e ha portato alle diagnosi di un infortunio molto serio. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle partite imminenti, compresi i incontri validi per il torneo mondiale.

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© Calcionews24.com - Argentina, dramma Panichelli: stop in nazionale e addio Mondiali! L’infortunio è serissimo

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