È morto il 19enne accoltellato in classe arrestato uno studente | l’aggressione in una scuola a La Spezia

Un ragazzo di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in una scuola a La Spezia. L’aggressore, uno studente, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli studenti coinvolti, in un momento di grande dolore e preoccupazione.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato a scuola a La Spezia. Il decesso è stato confermato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea dove hanno tentato inutilmente di salvarlo. «Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell’istituto ‘L. Einaudi – D. Chiodo’ della Spezia, una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l’intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto», ha dichiarato in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo la morte del 18enne accoltellato da un coetaneo nell’istituto spezzino. 🔗 Leggi su Open.online

La Spezia: morto 19enne accoltellato - E' morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi- msn.com