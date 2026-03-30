La Cestistica Argenta ha concluso la stagione regolare con una vittoria contro la SG Fortitudo, terminata 79-67. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e rumoroso. La squadra avversaria, dopo Pasqua, affronterà i playoff. Con questa vittoria, Argenta accede ai playout.

Di fronte ad una folta e rumorosa cornice di pubblico, la Cestistica Argenta chiude la stagione regolare con una vittoria convincente contro la SG Fortitudo per 79-67, avversaria di assoluto valore, che da dopo Pasqua giocherà il playoff. La vittoria arriva dopo una battaglia vera, in cui le squadre sono state sempre a contatto, e che si è risolta solo nei minuti finali, in cui i padroni di casa hanno preso il largo e allargato il divario oltre le 10 lunghezze. Intervallo sul 37-33, nella ripresa l’intensità sale di livello; Argenta segna subito da lontano il +7 con Cattani, ma SG è paziente, e guadagna tiri liberi con Ranieri, vero mattatore per i suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Argenta batte la SG Fortitudo. Ora i playout

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