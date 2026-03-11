La Fortitudo torna in campo questa sera alle 20,30 al PalaDozza per il recupero dell’ottava giornata di ritorno di A2. La squadra, guidata da coach Attilio Caja, affronta i cugini di Cento in una partita che segna la ventinovesima occasione in cui i giocatori indossano le scarpe questa stagione. L'incontro si svolge nel palazzetto di Bologna, con i tifosi pronti a sostenere la squadra.

Ventinovesima allacciata di scarpe per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che stasera alle 20,30 ritroverà il focolaio del PalaDozza per il recupero dell’ottava di ritorno di A2, contro i cugini fraterni di Cento. Sperando di riproporre gli usi e i costumi delle quattordici gare giocate in piazza Azzarita quest’anno (13-1 il record casalingo dei biancoblù, primi in questa classifica assieme a Brindisi) e, soprattutto, sperando di depennare il brutto ko esterno di venerdì scorso in quel di Livorno. Un’imposizione morale per fare in modo che gli occhi della Fortitudo guardino positivamente ai prossimi 46 giorni, quelli che portano alla chiusura della regular season: poi chi vivrà vedrà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, ora il riscatto. Al PalaDozza per la spinta

Articoli correlati

Leggi anche: La Fortitudo vuole calare il bis: al Paladozza la sfida con Milano

La Fortitudo è un rullo compressore: Gemini Mestre travolta al PalaDozza 90-72Una Flats Service Bologna spietata ritrova il sorriso e il calore del PalaDozza, travolgendo la Gemini Mestre con un netto 90-72.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fortitudo ora il riscatto Al PalaDozza...

Argomenti discussi: La Tucson Angel basket cade a Molfetta e perde il secondo posto: ora il derby con l’Apricena vale il riscatto.

Libertas Livorno vs Fortitudo Bologna, aria di big match al Modigliani ForumIl Modigliani Forum si prepara a una serata di grande basket: venerdì 6 marzo alle 20:45, davanti alle telecamere di RaiSport HD e in diretta streaming su Rai Play, la Libertas Livorno torna ... pianetabasket.com

La Fortitudo ora può sorridere. Della Rosa ci sarà per la volataImbattibile in casa dove ha conquistato, fin qui, le sue fortune, balbettante in trasferta dove, dopo una fase difficile e complicata, sembra aver inserito la marcia giusto. Per una Flats Service imba ... ilrestodelcarlino.it