Febbraio a Roma | due settimane di cultura Alcuni degli appuntamenti fino al 26 febbraio promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

Febbraio a Roma si apre con un appuntamento speciale: due settimane di eventi culturali che coinvolgono tutta la città e sono promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. La programmazione, che si estende fino al 26 febbraio, comprende incontri, spettacoli teatrali, concerti, mostre e iniziative dedicate sia alla festa di San Valentino sia alla Giornata della Memoria. Tra le novità di quest’anno, alcuni degli eventi si svolgono in luoghi insoliti come le ville storiche e le piazze meno frequentate, offrendo un’idea diversa di cultura cittadina.

Fino al 26 febbraio, un palinsesto diffuso che attraversa la città con incontri, teatro, musica, arte e speciali appuntamenti dedicati alla festa di San Valentino, promossi dall'Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale La programmazione culturale di Roma Capitale prosegue nella seconda metà di febbraio con un palinsesto di iniziative promosso dall' Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria che spazia dalla riflessione contemporanea, alla grande comicità, passando per la musica, il teatro, il cinema e i percorsi di valorizzazione del patrimonio storico della città.