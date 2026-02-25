Martella vuole ripristinare l' assessorato alla cultura | È una priorità

L'impegno del candidato sindaco del centrosinistra a Venezia. «Il sindaco partecipa direttamente alla vita dei grandi enti culturali, ma gli va affiancata una figura che sia punto di riferimento in città» Se eletto sindaco, Andrea Martella intende ripristinare l'assessorato alla cultura nel Comune di Venezia, assente dal 2015. L'annuncio vuole evidenziare un elemento di discontinuità rispetto alle ultime due amministrazioni Brugnaro, durante le quali la delega è stata mantenuta direttamente dal primo cittadino. «A Venezia tornerà l’assessore alla cultura, che manca da molto tempo - spiega in una nota il candidato del centrosinistra -. È una scelta strategica, perché qui le politiche culturali non sono un settore tra gli altri: sono un modo di essere della città e una leva decisiva per il suo futuro». Un cambio di impostazione per ribaltare una scelta che, secondo Martella, non sarebbe adeguata a una città come Venezia, dove la cultura non rappresenta solo un ambito amministrativo ma una parte dell'identità urbana, sociale ed economica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche:

Pozzuoli, le iniziative di dicembre dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura

Febbraio a Roma: due settimane di cultura. Alcuni degli appuntamenti fino al 26 febbraio promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

Argomenti discussi: Martella: Prosindaco a Mestre e vice per Venezia; Elezioni, Martella si presenta: Riportare i veneziani in città, serve un patto per l’abitare, con servizi e trasporti; Brugnaro: Dopo di me Simone Venturini. Luca Zaia ottimo collegamento tra Venezia e Roma. Martella? È il vecchio che torna.

Cronache Social. . MATERA, INAUGURATO CENTRO FEDERALE FIGC Taglio del nastro presso il campo sportivo Renato Carpentieri al borgo La Martella - facebook.com facebook