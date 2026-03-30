Arcigay | intesa storica con Uil e Arci contro le discriminazioni in azienda

A Napoli è stato firmato un protocollo tra Arcigay, Uil e Arci con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni sul luogo di lavoro. Il documento prevede l’istituzione di sportelli di ascolto e programmi di formazione per affrontare e prevenire episodi di odio e discriminazione rivolti alle persone LGBT+. La firma rappresenta un accordo tra le tre organizzazioni per promuovere iniziative di tutela e supporto.

Arcigay: firmato a Napoli il protocollo con Uil e Arci contro le discriminazioni sul lavoro. Previsti sportelli di ascolto e formazione per contrastare l'odio. L'associazione Arcigay, attraverso la sua sede di Napoli, ha siglato un protocollo d'intesa d'avanguardia per trasformare i luoghi di lavoro in spazi sicuri e inclusivi. La firma, avvenuta oggi, vede la partecipazione congiunta della Uil Campania e dell'Arci Napoli, unite dall'obiettivo comune di eradicare ogni forma di pregiudizio legato all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'etnia o alla disabilità. Questo "patto di... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Arcigay: intesa storica con Uil e Arci contro le discriminazioni in azienda Articoli correlati Leggi anche: Arma dei Carabinieri e 4.Manager firmano un protocollo d'intesa contro la violenza di genere e le discriminazioni nel lavoro In piazza in difesa dei diritti delle donne, un flash mob con Cgil, Uil e Arcigay "Alan Turing"Cgil, Uil e associazioni aderenti alla rete nazionale Dire contestano il Ddl Bongiorno: “Rischia di rendere più difficile denunciare la violenza” In...