Arcadia | le biancane di Sasso Pisano

Un’associazione sportiva dilettantistica ha organizzato un’escursione nelle Biancane di Sasso Pisano, località del comune di Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa. L’evento coinvolge un gruppo di partecipanti che si è spostato nel paesaggio caratterizzato da formazioni geotermiche e terreni bianchi. L’attività è stata promossa dall’associazione e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

L'a.s.d. a.p.s. Arcadia accompagna in un'uscita suggestiva nel panorama lunare delle Biancane di Sasso Pisano, una frazione del comune italiano di Castelnuovo di Val di Cecina, nella provincia di Pisa. Situato vicino a Larderello, luogo celebre per lo sfruttamento dei soffioni e dei lagoni boraciferi, Sasso Pisano è un luogo in cui queste manifestazioni sono ancora visibili in maniera naturale. Uno scenario onirico di forte emozione.Si dice che questo paesaggio, con i suoi vapori e i colori del terreno, abbia ispirato Dante Alighieri per l'Inferno della Divina Commedia. Ci troveremo in un paesaggio extraterrestre ed entreremo nella “Porta dell’Inferno” dove troveremo “Caron dimonio” che ci guiderà tra i vapori e i fumi del posto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Arcadia: le biancane di Sasso Pisano Articoli correlati Fonderie Pisano, Lorenzo Forte replica a Ciro PisanoRimaniamo sconcertati dalle parole pronunciate da Ciro Pisano, titolare dell’omologa fonderia ubicata a Fratte. Leggi anche: Arcadia: Ciclopista del Trammino