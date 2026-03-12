Arcadia | Ciclopista del Trammino

L’associazione Arcadia organizza una pedalata sulla Ciclopista del Trammino prevista per domenica 22 marzo 2026. L’evento prevede un percorso di circa 30 chilometri complessivi, andata e ritorno, con l’obiettivo di far esercitare le gambe ai partecipanti su due ruote. L’iniziativa è aperta a chi desidera condividere un’uscita in bicicletta in compagnia lungo il tracciato dedicato.

Povero tramminoPurtroppo prosegue inesorabilmente l'incuria nei confronti di questa testimonianza storica.

