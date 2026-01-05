Perdormire investe su Foggia | apre il primo franchising con il nuovo concept store
Perdormire amplia la propria presenza a Foggia con l’apertura del primo store in franchising, inserendosi in un piano di crescita a lungo termine. Dopo 25 anni di attività, Montalese Spa punta a rafforzare la rete commerciale attraverso un nuovo concept store, con l’obiettivo di aprire almeno trenta punti vendita nei prossimi tre anni. La strategia mira a consolidare la posizione del brand nel mercato italiano del riposo.
A 25 anni dal debutto di Perdormire, Montalese Spa, l'azienda proprietaria del brand, avvia un progetto franchising, parte di un piano pluriennale che prevede l’apertura di almeno trenta nuovi store nei prossimi tre anni. A partire da quello di Foggia, che verrà inaugurato venerdì 9 gennaio in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Action prende casa a Foggia: il primo store della provincia apre in via Camporeale
Leggi anche: Lidl apre il suo primo store a Casalecchio
Perdormire investe su Foggia: apre il primo franchising con il nuovo concept store - A 25 anni dal debutto di Perdormire, Montalese Spa, l'azienda proprietaria del brand, avvia un progetto franchising, parte di un piano pluriennale che prevede l’apertura di almeno trenta nuovi store n ... foggiatoday.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.