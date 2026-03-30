Appuntamento anticipato per evitare lo scontro con la partita della Nazionale
La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 andrà in onda questa sera, lunedì 30 marzo, con inizio previsto alle 21:20. Tuttavia, come nelle puntate precedenti, la conduttrice non appare in video prima delle 22:00, a causa di un appuntamento anticipato che serve ad evitare sovrapposizioni con la partita della Nazionale. La trasmissione sarà trasmessa in orario serale.
I l Grande Fratello Vip 2026 anticipa: la quinta puntata va in onda stasera, lunedì 30 marzo. L’orario annunciato è quello delle 21:20 ma, come già accaduto nelle precedenti quattro puntate, è praticamente impossibile vedere Ilary Blasi apparire in video prima delle 22:00. La Ruota della fortuna, infatti, si allunga sempre oltre l’orario di chiusura previsto: è una tradizione consolidata nel corso della settimana. Con buona pace di chi, sui social, lamenta sempre più a gran voce che la prima serata di Canale 5 ormai non esiste più. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Il bacio tra Lucia e Renato, la caccia gli ascolti, la prima eliminazione: la terza puntata del “Grande Fratello Vip” Grande Fratello Vip 2026 ascolti, nomination, televoto, sondaggi, news. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Cose che abbiamo imparato in questi 20 anni di Barocco (e relativi compleanni) 1) Il bar è troppo grande quando dobbiamo pulirlo 2)Il bar è troppo piccolo quando c'è Rocco Siffredi 3)Dare sempre un orario di appuntamento anticipato alla Ale, tanto arriva tar - facebook.com facebook