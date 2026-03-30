La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 andrà in onda questa sera, lunedì 30 marzo, con inizio previsto alle 21:20. Tuttavia, come nelle puntate precedenti, la conduttrice non appare in video prima delle 22:00, a causa di un appuntamento anticipato che serve ad evitare sovrapposizioni con la partita della Nazionale. La trasmissione sarà trasmessa in orario serale.

I l Grande Fratello Vip 2026 anticipa: la quinta puntata va in onda stasera, lunedì 30 marzo. L’orario annunciato è quello delle 21:20 ma, come già accaduto nelle precedenti quattro puntate, è praticamente impossibile vedere Ilary Blasi apparire in video prima delle 22:00. La Ruota della fortuna, infatti, si allunga sempre oltre l’orario di chiusura previsto: è una tradizione consolidata nel corso della settimana. Con buona pace di chi, sui social, lamenta sempre più a gran voce che la prima serata di Canale 5 ormai non esiste più. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Il bacio tra Lucia e Renato, la caccia gli ascolti, la prima eliminazione: la terza puntata del “Grande Fratello Vip” Grande Fratello Vip 2026 ascolti, nomination, televoto, sondaggi, news. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Appuntamento anticipato per evitare lo scontro con la partita della Nazionale

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