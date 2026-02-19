Lo scontro politico sul Referendum saprà evitare il cortocircuito istituzionale? La lettura di Carone

Il Referendum ha scatenato una forte polemica tra politica e magistratura, causando tensioni evidenti. Le recenti dichiarazioni di alcuni politici e le richieste del Capo dello Stato sul Csm hanno acceso il dibattito pubblico. Molti chiedono di mantenere la calma e di evitare polemiche e scontri frontali. La situazione si fa più complicata, mentre si cerca di trovare una via d’uscita condivisa. Resta da capire se le parti riusciranno a superare le divergenze senza compromettere il processo democratico.

Si invoca la sobrietà. Si chiede di abbassare il livello dello scontro. Si moltiplicano gli appelli alla responsabilità istituzionale dopo le tensioni tra governo e magistratura e il richiamo del Presidente della Repubblica sul Csm. Ma se si guarda alla dinamica politica con un minimo di realismo, la verità è più semplice: abbassare i toni non conviene a nessuno. Non conviene al fronte del Sì, non conviene al fronte del No. E non conviene nemmeno a quei partiti che (formalmente) predicano moderazione. Il motivo, da una parte, è strutturale. Il referendum è per sua natura uno strumento binario, che fatica ad ammettere mediazioni, che sicuramente non consente sfumature, che non permette di articolare una posizione “intermedia”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Lo scontro politico sul Referendum saprà evitare il cortocircuito istituzionale? La lettura di Carone Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regimeIl dibattito sul referendum si trasforma in una battaglia politica, portando il paese verso una svolta autoritaria. Referendum: Gianassi (Pd), 'governo alimenta scontro istituzionale'Il deputato del Pd Gianassi attacca il governo, accusandolo di alimentare uno scontro istituzionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Blog | Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regime; I sondaggisti: lo scontro permanente sul referendum spinge i militanti e scoraggia i moderati; Referendum, Arianna Meloni: 'Non è voto sul governo'. Bufera Gratteri; L’omicidio di un attivista di destra scatena lo scontro politico in Francia. Porto Empedocle, consiglio comunale dai toni accessi: scontro tra maggioranza e opposizione sul rendiconto 2024Seduta ad alta tensione ieri pomeriggio in Consiglio comunale a Porto Empedocle. I primi punti all’ordine del giorno hanno acceso subito lo scontro tra maggioranza e opposizione: quesiti serrati, rich ... grandangoloagrigento.it Scontro politico sul video di Moussa Diarra ucciso in stazione a Verona, la difesa dell'agente: «Le immagini tagliate ad arte»Il giovane colpito dallo sparo di un poliziotto a Porta Nuova nel 2024, la Lega contro Ilaria Cucchi che ha pubblicato un filmato degli ultimi istanti di Diarra. La replica a sinistra: svela la verità ... corrieredelveneto.corriere.it TeleRama. . Scontro in Consiglio comunale a Palazzo Carafa sui temi caldi all’ordine del giorno: dall’autovelox sulla tangenziale, con i ricorsi accolti dal Giudice di Pace, alla modifica dello Statuto che esclude referendum su atti di sindaco e giunta, poi approv facebook Referendum giustizia, nuovo scontro ministero-Anm: "Rendere pubblici i finanziatori del comitato per il No" x.com