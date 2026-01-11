Davanti al bar dei tifosi del Como con aste e cinghie prima della partita per cercare lo scontro | arrestati due ultras bolognesi

Due ultras bolognesi sono stati arrestati a Como prima della partita, nel tentativo di provocare scontri con i tifosi locali. Gli uomini della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente per prevenire eventuali violenze, impedendo l’ingresso del gruppo nel bar dei tifosi del Como e mantenendo la sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo per prevenire situazioni di tensione tra le tifoserie.

Hanno provato a forzare il clima della partita ancora prima che iniziasse. Nel pomeriggio di ieri, a Como, un gruppo di ultras del Bologna ha tentato di entrare in contatto con la tifoseria comasca per cercare lo scontro, ma l'intervento immediato della Polizia di Stato ha evitato che la.

Bus di tifosi del Bologna passa davanti al bar di supporter del Como: tafferugli - Video x.com

