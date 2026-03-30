Apple così 50 anni fa nacque il mito | tre paginette Newton e un fondatore ‘dimenticato’

Cinquant'anni fa nacque un'azienda che oggi vale circa 3.600 miliardi di dollari, più di una volta e mezza il prodotto interno lordo dell'intera Italia. La sua storia iniziò con un breve documento di tre pagine, un'illustrazione di Newton e un fondatore che oggi viene ricordato meno rispetto ai protagonisti attuali. La nascita di questa società fu molto più semplice di quanto si possa immaginare.

(Adnkronos) – Oggi vale circa 3.600 miliardi di dollari (circa una volta e mezza il Pil dell'intera Italia) ma per farla nascere bastarono 1.300 dollari, faticosamente racimolati da Steve Jobs e Steve Wozniak vendendo il Volkswagen Bus del primo e la calcolatrice HP del secondo. Basterebbero queste cifre per raccontare l'incredibile parabola di Apple che il 1° aprile festeggia i suoi 'primi 50 anni' dal momento che è in questa data del 1976 che venne fondata l'azienda destinata a cambiare il modo di progettare, produrre e anche di vivere la tecnologia. Un approccio che – mezzo secolo dopo – è stato imitato da molti ma mai superato, nonostante nella storia di Apple non siano mancati i momenti bui, le marce indietro, i flop anche colossali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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