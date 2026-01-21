Il 21 gennaio 1996, a Cremona, la Juventus pareggiò 3-3 contro i Grigiorossi, grazie a un gol di Vierchowod all'ultimo minuto. Quel match segnò l'inizio del tabellone dei recuperi, un elemento ormai consolidato nel calcio moderno, permettendo di aggiustare i risultati anche nei minuti finali. Trent’anni dopo, questa data rimane un riferimento importante nella storia delle continue dinamiche di recupero dei tempi di gioco.

Gocciolano i minuti e i secondi dal rubinetto esausto della partita. E al gol del 3-3 della Juventus - un gol arrivato al giro di boa dei sei minuti di recupero - allo stadio Zini di Cremona scoppia il finimondo. Si riprende a giocare, ma dalla curva dietro alla porta di Peruzzi volano petardi e bottiglie, così il portiere si allontana dall’area e rivolto all’arbitro Stafoggia minaccia: “Io là non ci torno”. Poi però ci torna, perché manca davvero una manciata di niente alla fine, il tempo che l’arbitro fischi tre volte e mandi tutti a casa, con la certezza del punteggio e una domanda che se ne sta come una scimmia appollaiata sulle spalle di chi c’era e di chi non c’era, ma ha comunque visto: ma quanto dura il tempo di recupero? Non c’è solo questa, di domanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trent'anni fa la Juve segnò il 3-3 al 96': così nacque il tabellone dei recuperi

La sentenza Bosman, emessa trent'anni fa, ha rivoluzionato il panorama del calcio europeo.

