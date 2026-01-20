Casa Florio | sabato apertura serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all' Arenella
Il prossimo sabato 24 gennaio, la Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella sarà aperta al pubblico in orario serale, dalle 15 alle 22. Si tratta di un'occasione per visitare l'ultima dimora dei Florio, famiglia che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di Palermo. Un'opportunità per scoprire un patrimonio storico e architettonico della città, in un momento speciale di apertura straordinaria.
Sabato 24 gennaio, apertura straordinaria serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella. Dalle 15 alle 22 visite all’ultima dimora dei Florio, la famiglia che rese grande Palermo.Insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si potrà scoprire Casa Florio, progettata dall'architetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
