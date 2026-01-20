Casa Florio | sabato apertura serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all' Arenella

Il prossimo sabato 24 gennaio, la Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella sarà aperta al pubblico in orario serale, dalle 15 alle 22. Si tratta di un'occasione per visitare l'ultima dimora dei Florio, famiglia che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di Palermo. Un'opportunità per scoprire un patrimonio storico e architettonico della città, in un momento speciale di apertura straordinaria.

