Rubina Aminian vittima della repressione in Iran | Colpita da distanza ravvicinata alle spalle il proiettile le ha raggiunto la testa

Il volto giovane e sorridente di Rubina Aminian è diventato uno dei simboli più dolorosi della repressione in Iran. Aveva 23 anni, studiava moda allo Shariati College di Teheran e sognava un futuro costruito con ago, stoffe e creatività. La sua vita si è interrotta nella notte dell’8 gennaio, quando è stata uccisa dalle forze del regime iraniano mentre si univa ai manifestanti scesi in piazza contro il governo degli ayatollah. La sua storia, diffusa dall’ong Iran Human Rights, segna il primo nome noto di una lunga lista di vittime che continua ad allungarsi giorno dopo giorno. Leggi anche: Iran in fiamme, cinque giorni di proteste: sei morti L’uccisione di Rubina Aminian durante le proteste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

