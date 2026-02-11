Anziano trovato morto in casa a Pomigliano d’Arco

Un anziano di 71 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di via Doria a Pomigliano d’Arco. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non si escludono ipotesi, ma non ci sono segnali di violenza. La salma è stata posta sotto sequestro, e i familiari sono stati avvisati. La comunità si chiede cosa sia successo, mentre si attendono sviluppi dalle autorità.

POMIGLIANO D'ARCO (NA), 11 febbraio 2026 – Un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Doria a Pomigliano d'Arco. A dare l'allarme è stato un vicino, insospettito dalle luci accese anche durante la notte e dalla mancata risposta alle telefonate. La Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco è intervenuta sul posto e, verificata l'assenza di segni di effrazione, ha aperto l'abitazione insieme al vicino, rinvenendo l'uomo riverso a terra privo di vita. È stato immediatamente attivato il servizio sanitario 118. Il medico legale ha accertato che il decesso, avvenuto presumibilmente da circa due giorni, è riconducibile a cause naturali, verosimilmente un infarto cardiaco, escludendo segni di violenza.

