Anziana per 90 minuti alla fermata Bus salta tre corse mamma in piedi senza panchina

Un’anziana di 84 anni è rimasta in piedi alla fermata per circa 90 minuti mentre il bus 17 ha saltato tre corse consecutive. La donna e sua madre si trovavano alla fermata vicino alla Fortezza di Firenze, dove hanno atteso senza possibilità di sedersi. La situazione si è protratta fino a quasi mezzanotte, senza che fosse disponibile un’alternativa di trasporto.

Firenze, 30 marzo 2026 – “Bentornati a Firenze, alla Fortezza sono saltate tre corse del 17. Aspettiamo in piedi da più di un’ora ed è quasi mezzanotte: vediamo se con mia mamma di 84 anni riusciamo a tornare a casa. E meno male non piove”. Il post compare su Facebook alle 23,34 di sabato. A vergare sul touchscreen il moto di sdegno non è però un passeggero qualunque ma il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, scuderia Pd, che non di rado dice la sua anche a costo di creare imbarazzi nel suo perimetro politico. Imbarazzi che, secondo quanto filtra, ieri mattina ci sarebbero stati eccome. Il caso. Ma torniamo a sabato sera. “Tornavo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana per 90 minuti alla fermata. Bus salta tre corse, “mamma in piedi senza panchina” Articoli correlati Leggi anche: Chiesa alla Juve: 90 minuti in panchina in Arsenal Liverpool. Indizio di mercato ai bianconeri? Cosa è successo Firenze: tentano di rapinarlo e lo accoltellano alla fermata del bus. Si cercano tre uominiFIRENZE – I carabinieri indagano sull’accoltellamento, a scopo di rapina, di un 25enne straniero, avvenuto stamattina, 19 gennaio 2026, in via... Contenuti e approfondimenti su Anziana per 90 minuti alla fermata Bus... Discussioni sull' argomento Anziana per 90 minuti alla fermata. Bus salta tre corse, mamma in piedi senza panchina; Gel energetici e sport di endurance: la guida scientifica 2026 per massimizzare le prestazioni; Mimetizzato tra i cassonetti, colpiva gli anziani: arrestato il ladro netturbino. Daphne Selfe, morta la modella più anziana al mondo ancora in attività: aveva 97 anni x.com “SI FINGE CARABINIERE E TRUFFA UN’ANZIANA. 35ENNE CATANESE ARRESTATO DAI VERI MILITARI DELL’ARMA” Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un 35enne di origini catanesi, già noto alle Forze di poli - facebook.com facebook