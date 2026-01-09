Chiesa alla Juve | 90 minuti in panchina in Arsenal Liverpool Indizio di mercato ai bianconeri? Cosa è successo

Durante la recente partita tra Arsenal e Liverpool, Chiesa è rimasto in panchina per l'intera durata. Questa scelta ha suscitato alcune speculazioni sul suo futuro, alimentando le voci di un possibile ritorno alla Juventus. Analizzare i motivi di questa decisione potrebbe offrire spunti interessanti sulle strategie del club e sulle prossime mosse di mercato.

Durante la recente partita tra Arsenal e Liverpool, Chiesa è rimasto in panchina per l'intera durata. Questa scelta ha suscitato alcune speculazioni sul suo futuro, alimentando le voci di un possibile ritorno alla Juventus. Analizzare i motivi di questa decisione potrebbe offrire spunti interessanti sulle strategie del club e sulle prossime mosse di mercato.

Chiesa alla Juve, il mancato impiego nel big match contro i Gunners alimenta le voci di mercato sul ritorno alla Continassa. Il vibrante big match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool, conclusosi con un intenso pareggio a reti bianche, ha emesso un verdetto che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Per gli osservatori di mercato italiani, la notizia più fragorosa non arriva dalle parate dei portieri, bensì dalla panchina dei Reds, dove Federico Chiesa è rimasto seduto a guardare per tutti i novanta minuti. L'esterno non è mai stato chiamato in causa, nemmeno nei minuti finali quando la squadra necessitava disperatamente di un guizzo per vincere.

Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli… - Chiesa Juve, il tecnico Spalletti lo aspetta: corsa contro il tempo e ostacoli sul percorso, tutti gli aggiornamenti La Juventus ha accelerato in modo deciso sul fronte mercato, presentandosi ufficial ... calcionews24.com

Chiesa, ritorno alla Juventus: quando Spalletti lo paragonava a Sinner - Chiesa può tornare alla Juventus e a lavorare con Spalletti: è stato il suo ct per un anno e ne ha sempre parlato bene, addirittura paragonandolo a Sinner chiesa torna alla juventus: ecco i suoi prece ... panorama.it

Calciomercato Juve: Dovbyk dipende da Vlahovic, le richieste per Chiesa e il colpo a zero di Comolli - facebook.com facebook

