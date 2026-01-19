Firenze | tentano di rapinarlo e lo accoltellano alla fermata del bus Si cercano tre uomini

Nella zona di Brozzi, a Firenze, un 25enne straniero è stato vittima di un tentativo di rapina avvenuto questa mattina in via Pistoiese. Durante l'aggressione, è stato accoltellato e i carabinieri stanno cercando tre uomini sospetti. L’indagine mira a chiarire i dettagli dell’incidente avvenuto alla fermata dell’autobus, contribuendo alla sicurezza della zona.

FIRENZE – I carabinieri indagano sull’accoltellamento, a scopo di rapina, di un 25enne straniero, avvenuto stamattina, 19 gennaio 2026, in via Pistoiese, a Brozzi, alla periferia di Firenze. Nei pressi della fermata Nave di Brozzi, il 25enne è stato avvicinato da tre sconosciuti i quali, dopo averlo minacciato con un coltello, gli hanno intimato di consegnare loro soldi e cellulare. Al suo rifiuto, nel tentativo di schivare un fendente sferratogli all’altezza dello stomaco, il 25enne è stato ferito ad un braccio. I rapinatori si sono poi dileguati a piedi nelle vie limitrofe. La vittima è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Careggi e non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tentano di rapinarlo e lo accoltellano alla fermata del bus. Si cercano tre uomini Tentano di rapinarlo e lo accoltellano, due minorenni finiscono in manetteDue minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare un dipendente di un esercizio pubblico nel centro di Terni. Leggi anche: Aggredisce sessualmente un 14enne alla fermata del bus, lui lo registra e lo fa arrestare Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Tentano di rapinarlo e lo accoltellano, due minorenni finiscono in manette - Lo scorso 5 novembre un 20enne venne avvicinato e, al rifiuto di consegnare il portafoglio, picchiato. msn.com

