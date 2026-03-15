Pinocchio e Pulcinella si incontrano a Palazzo Ricca | la mostra di Antonio Nocera

Dal 20 marzo al 20 giugno 2026, a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali a Napoli, si tiene la mostra intitolata “MONDI IN MOVIMENTO”. L’esposizione presenta le figure di Pinocchio e Pulcinella, protagonisti di un percorso espositivo curato da Antonio Nocera. L’evento include opere e installazioni che rappresentano i due personaggi in diverse interpretazioni artistiche.

Dal 20 marzo al 20 giugno 2026, Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali 213, Napoli), ospita la mostra “MONDI IN MOVIMENTO. Pinocchio incontra Pulcinella” del Maestro Antonio Nocera. L’esposizione, ideata dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e dall’ Archivio Antonio Nocera, è curata da don Gianni Citro e sostenuta da Fondazione Banco di Napoli e Fondazione ilCartastorie, con il patrocinio di UNICEF Italia e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. La mostra presenta oltre 80 opere di Antonio Nocera, molte delle quali provenienti da collezioni private, riunite per la prima volta in questa sede. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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