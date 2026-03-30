Antonio Civita scende in campo a Milano davanti al gotha del centrodestra | Questa città non è più per tutti

Un imprenditore noto nel settore della ristorazione ha partecipato oggi a un evento a Milano davanti a rappresentanti del centrodestra. Durante il discorso, ha affermato che la città non è più accessibile a tutti. Nei mesi scorsi aveva espresso interesse a candidarsi alle prossime elezioni comunali e ha annunciato la creazione di un'associazione civica denominata