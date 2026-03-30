Antonio Civita scende in campo a Milano davanti al gotha del centrodestra | Questa città non è più per tutti
Un imprenditore noto nel settore della ristorazione ha partecipato oggi a un evento a Milano davanti a rappresentanti del centrodestra. Durante il discorso, ha affermato che la città non è più accessibile a tutti. Nei mesi scorsi aveva espresso interesse a candidarsi alle prossime elezioni comunali e ha annunciato la creazione di un'associazione civica denominata
L'imprenditore, proprietario della catena Panino Giusto Antonio Civita ha lanciato oggi l'associazione civica Tu in vista delle prossime elezioni comunali, per le quali aveva già dato i mesi scorsi la disponibilità a candidarsi, indicando come sua area di riferimento il centrodestra. “Questa associazione si chiamerà 'Tu' perché ci vogliamo rivolgere a tutti i 'tu' di Milano, quindi veramente tutti. Per me 'tu' vuol dire tu giovane, tu anziano, tu periferia, tu lavoratore, tu commerciante, tu imprenditore" ha detto a margine dell'evento di presentazione presso 'L'accademia del panino', in via Leoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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