In vista delle prossime elezioni comunali di Milano, il nome di Antonio Civita emerge come possibile candidato sindaco dell’area di centrodestra. Considerato un outsider, Civita propone un cambio rispetto alle scelte tradizionali, mentre il centrodestra mantiene un atteggiamento prudente e riservato. A circa un anno e mezzo dal voto, questa opzione si inserisce nel quadro di un fronte sovranista-moderato in fase di definizione.

Il civico Antonio Civita come candidato sindaco del centrodestra. Spunta questa opzione nel toto-primo cittadino del fronte sovranista-moderato a un anno e mezzo dalle elezioni comunali del 2027. Ma non è ancora chiaro se la disponibilità dell’imprenditore romano 54enne, trapiantato a Milano da 27 anni, proprietario della catena di locali “Panino Giusto“ e fondatore della società sportiva Milano Padel, sarà presa in seria considerazione da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Civita, intanto, fa un passo in avanti e si dice "disponibile a candidarmi per il centrodestra a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, in campo l’outsider Civita: "Milano esclude, deve cambiare". Ma il centrodestra non si sbilancia

