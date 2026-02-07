L’autocandidatura di Antonio Civita a sindaco di Milano scuote il centrodestra. Al momento, nessuno ha ancora deciso di correre per la fascia tricolore, ma Civita ha deciso di mettersi in gioco da solo. La sua mossa rischiosa mette sotto pressione i partiti e potrebbe cambiare gli equilibri della corsa elettorale. Ora tutto si muove più velocemente, e le prossime settimane saranno decisive per capire se questa scelta porterà vantaggi o problemi.

Nella grammatica politica, l’autocandidatura è sempre gesto volitivo (e a volte di eccessivo). Soprattutto è rischiosissima: è come provare il decollo con la contraerea già puntata. Eppure il proporsi di Antonio Civita, il proprietario della storica catena Panino Giusto, ha avuto il merito di smuovere le acque paludose di un centrodestra che pare occupato ad ammirare (immobile) come si sta organizzando il centrosinistra per comporre le enormi divisioni interne. O – al massimo – a discettare di Calenda sì, Calenda no, civico sì, civico no. Tra candidato politico e civico intanto è spuntato Cìvita (mi raccomando all’accento sdrucciolo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’autocandidatura di Antonio Civita a sindaco di Milano può dare la sveglia al centrodestra

Approfondimenti su Antonio Civita

Antonio Civita, 54 anni, è un imprenditore romano da quasi trent’anni a Milano, noto per aver fondato la catena di locali Panino Giusto e la squadra Milano Padel.

In un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni salariali, Paolo Romano (Pd) critica le politiche di Antonio Civita, candidato sindaco per il centrodestra, e si rivolge anche a Sala.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Antonio Civita

Argomenti discussi: Antonio Maria Rinaldi candidato sindaco di Roma: perché la Lega gioca d’anticipo; Avellino, la Dogana torna a mostrarsi: storia, assenze e ancora troppe sfide in arrivo; MAGGIORANZA L'UNITA Provincia di Foggia, la maggioranza ritrova l’unità. Le dichiarazioni; Industriali Napoli, corsa alla presidenza: i programmi dei due candidati.

L'autocandidatura di Antonio Civita a sindaco di Milano può dare la sveglia al centrodestraIl proprietario della storica catena Panino Giusto ha avuto il merito di smuovere le acque paludose di un centrodestra che pare occupato ad ammirare immobile come si sta organizzando il centrosinistra ... ilfoglio.it

Milano: La Russa, autocandidatura Civita? Scelta è dei partiti no avance individualiAntonio Civita (l'imprenditore milanese che si è detto disponibile a correre per il centrodestra per la carica di sindaco alle ... agenzianova.com

La destra dopo anni di nulla, mette in campo il primo nome come candidato Sindaco di Milano. Antonio Civita. Il proprietario della catena "panino giusto" Prima dichiarazione programmatica "La città costa troppo". Detta da uno che fa pagare un panino e una b facebook

Antonio Civita (Panino Giusto): “Io disponibile a candidarmi sindaco per il centrodestra” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com