La tradizionale processione della Domenica delle Palme, che ogni anno attraversa il Monte degli Ulivi fino al cuore di Gerusalemme, quest’anno non si terrà. A causa del conflitto in corso e delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane, i riti più simbolici della Settimana Santa vengono sospesi o rinviati, segnando una delle pagine più difficili per la comunità cristiana locale. La notizia è riportata da Famiglia Cristiana, che racconta come, oltre alla cancellazione della processione delle Palme, sia stata rimandata anche la Messa del Crisma, tradizionalmente celebrata il Giovedì Santo nella basilica del Santo Sepolcro. Una decisione che riflette un clima ancora incerto e in continua evoluzione, aggravato dalle tensioni degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gerusalemme, stop alla processione delle Palme: restrizioni per il conflitto, appello alla preghiera per la pace

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