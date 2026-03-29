Pasqua di guerra a Gerusalemme | Negata la processione delle Palme

A Gerusalemme, la celebrazione della Pasqua rischia di essere solo una data sul calendario a causa delle tensioni in corso. La tradizionale processione delle Palme è stata negata, mentre il conflitto ha imposto restrizioni e limitazioni ai riti e alle pratiche religiose legate alla festività cristiana. Questa situazione rappresenta una delle più significative interruzioni delle tradizioni religiose nella storia recente della zona.

Rischia di essere Pasqua solo sul calendario a Gerusalemme. La guerra condiziona riti e devozioni, connessi alla principale festività cristiana, come mai è accaduto nella storia recente della Terra Santa. Nell’odierna Domenica delle Palme non si terrà la tradizionale processione, che dal Monte degli Ulivi sale fino alla città vecchia; nei giorni scorsi le autorità israeliane avevano vietato per ragioni di sicurezza la Via Crucis. E, come se non bastasse, dal 28 febbraio scorso – giorno d’inizio delle operazioni militari israelo-statunitensi contro l’Iran degli ayatollah –, il Santo Sepolcro è sbarrato a fedeli e pellegrini. Mai era stato off limits per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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