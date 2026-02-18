Sarà l’anno di Hamilton la Ferrari mi piace e Antonelli può vincere il Mondiale

Alle spalle anni di frustrazione per i tifosi della Ferrari. Ma anche stagioni con epiloghi a sorpresa, soprattutto l’ultima che ha laureato campione del mondo Lando Norris sulla McLaren dopo essere iniziata con l’eredità del dominio della Red Bull di Verstappen. L’8 marzo a Melbourne scatta il Mondiale della Formula Uno meno decifrabile di sempre, quello del cambiamento delle regole, della rivoluzione green (che non piace a tutti) e della speranza che la Rossa possa tornare ad essere competitiva. Vincente? Dipende da tanti fattori, compresi due piloti che vivono quasi un giorno del giudizio, ognuno con ragioni differenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Ecco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari

Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Non ho sbagliato di proposito, Verstappen può vincere il Mondiale”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'oroscopo cinese per l'anno del Cavallo di Fuoco: Sfide intense e improvvise per il Topo, un anno eccezionale per la Tigre. Drago? Sarà un anno movimentato; Oroscopo cinese: scopri il tuo segno e come sarà l’anno nuovo; L’anno del Cavallo di Fuoco del 2026: quando inizia il Capodanno cinese e qual è il suo significato astrologico; Capodanno Cinese 2026, inizia l'anno del Cavallo di Fuoco Yang: l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Perché il 2026 sarà un anno cruciale per la Cina di Xi JinpingPotenza globale e fragilità interne. L’anno che sta terminando è stato caratterizzato da contrasti profondi. Il modello plasmato dalla leadership riuscirà a dimostrarsi sostenibile senza compromessi? lettera43.it

L’agenda2026, che anno sarà per il clima? L’agenda globaleChe anno sarà il 2026 per il clima? Dal punto di vista scientifico è difficile che si discosti dalla tendenza in atto: il Met Office britannico, per esempio, ha elaborato previsioni che suggeriscono ... repubblica.it

MOMENTO AMARCORD. Tredici Pietro, quest'anno, sarà concorrente al Festival di Sanremo. Lo incontrai sette anni fa, proprio all'inizio della sua esposizione pubblica come rapper. Veramente un figo facebook