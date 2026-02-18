Sarà l’anno di Hamilton la Ferrari mi piace e Antonelli può vincere il Mondiale

L’anno di Hamilton arriva dopo una serie di stagioni difficili per la Formula 1, causate anche da strategie sbagliate e incidenti in gara. La Ferrari, che ha ritrovato entusiasmo con le nuove vetture, punta a migliorare le performance, mentre Antonelli si prepara a sfidare i migliori e potrebbe conquistare il Mondiale. La stagione promette sorprese, con i tifosi che aspettano risposte concrete sul campo. L’interesse si concentra ora sulle prime gare che definiranno gli equilibri in pista.

Alle spalle anni di frustrazione per i tifosi della Ferrari. Ma anche stagioni con epiloghi a sorpresa, soprattutto l’ultima che ha laureato campione del mondo Lando Norris sulla McLaren dopo essere iniziata con l’eredità del dominio della Red Bull di Verstappen. L’8 marzo a Melbourne scatta il Mondiale della Formula Uno meno decifrabile di sempre, quello del cambiamento delle regole, della rivoluzione green (che non piace a tutti) e della speranza che la Rossa possa tornare ad essere competitiva. Vincente? Dipende da tanti fattori, compresi due piloti che vivono quasi un giorno del giudizio, ognuno con ragioni differenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

