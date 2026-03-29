A Suzuka, il pilota di 19 anni e 7 mesi ha ottenuto una vittoria importante, festeggiando con un gesto ispirato a Usain Bolt. Dopo aver concluso la gara, ha esultato rivolgendosi verso le tribune centrali, dimostrando entusiasmo e soddisfazione. Con questa vittoria, è diventato il più giovane nella storia a raggiungere questa posizione in classifica.

Il cielo sopra Suzuka si tinge di tricolore. Il bolognese della Mercedes ha conquistato una vittoria magistrale nel Gran Premio del Giappone Veloce? No, velocissimo. Appena sceso dalla macchina, Andrea Kimi Antonelli ha scaricato la tensione con un’esultanza alla Usain Bolt rivolta verso la tribuna centrale: un gesto simbolico per un pilota che, a soli 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, è diventato il più giovane della storia in testa al campionato mondiale. Il cielo sopra Suzuka si tinge di tricolore. Il bolognese della Mercedes ha conquistato una vittoria magistrale nel Gran Premio del Giappone con una prestazione da veterano, capace di gestire la pressione e le insidie di uno dei tracciati più tecnici al mondo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Trionfo a Suzuka, Antonelli festeggia alla Usain Bolt: "Mi è andata di lusso, ma avevo un passo incredibile"

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