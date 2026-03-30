Il Grande Fratello Vip torna in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, con la conduzione di Ilary Blasi. In studio sono presenti anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che ricopre il ruolo di opinionista. La puntata prevede diverse sorprese dedicate ad alcuni concorrenti, tra cui Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che riceveranno delle sorprese speciali.

Il GF Vip anticipa il primo appuntamento settimanale e torna in onda oggi lunedì 30 marzo 2026, alla conduzione, naturalmente, tornerà Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Anticipazioni GF Vip, 30 marzo. Dopo l’abbandono di Gionnyscandal il clima si è fatto incandescente nella Casa con lo scontro diretto tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario.. Alessandra Mussolini continua a non apprezzare Francesca Manzini, definendola senza troppi giri di parole un personaggio finto e costruito. Nel frattempo proprio l’imitatrice si è lasciata andare a una sorta di dichiarazione “d’amore” per l’ex ballerino di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni GF Vip, 30 marzo: super sorprese per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

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