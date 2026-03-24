GF Vip Adriana Volpe consiglia un vibratore ad Alessandra Mussolini | Non può essere così isterica

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, è avvenuto uno scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Dopo un confronto acceso, l’ex parlamentare ha affermato che la coinquilina le avrebbe suggerito di usare un vibratore per calmare la rabbia. La discussione si è protratta, coinvolgendo anche altri partecipanti presenti nella casa.

Lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Dopo un confronto, l’ex parlamentare ha sostenuto che la coinquilina le avesse consigliato di utilizzare un sex toy per placare la sua rabbia. Adriana ha quindi replicato: “Parlavo di vibrazioni, ma un vibratore non le farebbe male: non può essere così isterica”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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