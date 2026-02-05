Monaco si prepara a ospitare la settima edizione della Superyacht Chef Competition, il 2 aprile 2026 allo Yacht Club de Monaco. La gara si svolge presso la Belle Classe Academy e vede la partecipazione di chef provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi davanti a una giuria di esperti.

Monaco si prepara ad accogliere la 7ª edizione della Superyacht Chef Competition, in programma giovedì 2 aprile 2026 allo Yacht Club de Monaco, attraverso il centro di formazione L a Belle Classe Academy. L’evento, organizzato con il supporto di Bluewater, torna a puntare i riflettori su una professione tanto strategica quanto ancora poco conosciuta dal grande pubblico: quella dello chef di bordo sui superyacht, chiamato a coniugare alta cucina, gestione operativa e adattamento continuo a contesti complessi e internazionali. La giuria 2026. A presiedere la giuria sarà Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France e chef due stelle Michelin, figura di riferimento della gastronomia contemporanea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Monaco, Superyacht Chef Competition: il 2 aprile la 7 ª edizione con una giuria d’eccezione

Approfondimenti su Superyacht Chef Competition

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Superyacht Chef Competition

Yachting: Monaco, 7th 'Superyacht Chef Competition' opens for entriesMONACO, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preparations are underway at the Yacht Club de Monaco, which has opened applications for the 7th 'Superyacht Chef Competition', organised with Bluewater and ... finance.yahoo.com

Yachting: Monaco, 7th ‘Superyacht Chef Competition’ opens for entriesMONACO, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Preparations are underway at the Yacht Club de Monaco, which has opened applications for the 7th ‘Superyacht Chef Competition’, organised with Bluewater and ... thespec.com

Trattoria Pizzeria Affittacamere Bella Napoli. . Da Bella Napoli La Spezia la pinseria ha una marcia in più: una cucina vera, con lavorazioni artigianali e piatti preparati a mano ogni giorno. Quest’anno in cucina c’è la chef Angelica, specializzata in pasta fresca f facebook