Annagaia Marchioro a Palermo con Fulminata alla regia dello spettacolo teatrale Teresa Mannino

Annagaia Marchioro arriva a Palermo con il suo nuovo spettacolo, “Fulminata - la speranza è l’ultima a morire”. La commedia, diretta da Teresa Mannino, ha già attirato l’attenzione del pubblico, che si prepara a vedere sul palco un mix di comicità e riflessione. La regista, infatti, mette la sua firma in modo evidente, contribuendo a dare un tocco speciale a questa produzione. La città si prepara ad accogliere un evento che promette di divertire e far pensare.

Nella terza puntata di Zelig 30, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5, si esibiscono Teresa Mannino, Katia e Valeria, e Rocco Tanica presenta alcuni mini-musical di circa tre minuti.

Annagaia Marchioro: «Ho scoperto di essere lesbica a 22 anni: il teatro mi ha salvata. Ho scelto di essere una madre single e, anche se ogni tanto mi criticano, ho trovato il ...Secondo Annagaia Marchioro tutti gli artisti hanno qualcosa in comune: sono ossessivo-compulsivi. «Passiamo degli anni ad arrovellarci su una battuta per capire se funziona, così la proviamo e la ... vanityfair.it

