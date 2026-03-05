Fulminata | l’acuta comicità di Annagaia Marchioro

Annagaia Marchioro interpreta Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi, caratterizzata da una verve veneta e da una comicità acuta. La sua interpretazione, ricca di ironia e spontaneità, ha conquistato il pubblico online, diventando rapidamente virale. Marchioro, attrice professionista, mette in scena un personaggio che combina intelligenza e estro, creando un ritratto divertente e immediato di questa figura.

Nome: Gina, cognome: Francon, parentela: zia, professione: portinaia di Palazzo Chigi. Questo è il personaggio dall’autentica verve veneta reso virale dall’altrettanto verace e ironica Annagaia Marchioro, attrice professionista dotata di acuta intelligenza ed estro brillante. Originaria di un paesino in provincia di Venezia si trasferisce a Milano dove si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, lavora in teatro, televisione e cinema; dal 2023 fa parte del cast di Standup su Comedy Central e l’anno scorso Sky le ha dedicato una monografica. Da febbraio è sui palcoscenici di tutta Italia con “ Fulminata – La speranza è l’ultima a morire”, con la regia di Teresa Mannino; uno spettacolo frizzante, travolgente e intimo, che racconta con leggerezza e profondità la vita complicata ma piena di desideri della donna di oggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Annagaia Marchioro debutta in Sicilia con lo spettacolo di Teresa Mannino, in programma ad aprileAnnagaia Marchioro torna sul palco della Sicilia con uno spettacolo che mescola ironia, vulnerabilità e una dose di speranza irriducibile.

