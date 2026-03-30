Dopo la pausa, il centrocampista ha mostrato segnali di miglioramento nelle sue condizioni fisiche. La sua ripresa coincide con l’avvicinarsi di un possibile trasferimento al Milan. La squadra tecnica ha monitorato i progressi dell’atleta, che si sta allenando con maggiore regolarità. Non sono state ancora ufficializzate decisioni definitive, ma le indicazioni sono positive in vista delle prossime partite.

La sosta ha dato risposte utili ad Antonio Conte. A Castel Volturno, il Napoli ha potuto lavorare con continuità sui giocatori rimasti in città. E tra quelli che hanno mostrato segnali più incoraggianti c’è Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense arrivava da un momento non semplice. Dopo aver giocato dall’inizio contro il Lecce al Maradona, era partito dalla panchina nella trasferta di Cagliari, entrando solo a partita in corso. Un indizio chiaro di una condizione non ancora ottimale. Adesso, però, il quadro sembra cambiato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il lavoro svolto durante la pausa ha aiutato Anguissa a ritrovare brillantezza e ritmo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa ritrova condizione: verso una maglia col Milan

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