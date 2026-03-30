Recentemente, la cantante ha mostrato un nuovo stile che ha suscitato reazioni molto diverse tra i fan. Alcuni hanno commentato il cambiamento come radicale, definendo il suo aspetto

Reduce da un lungo periodo di assenza, Angelina Mango è tornata a calcare il palco, ma non tutti sembrano apprezzare la sua evoluzione estetica. La vincitrice di Sanremo si è presentata al pubblico con un'immagine radicalmente trasformata: un taglio scalato quasi a mullet, una frangia irregolare e una chioma dai riflessi violacei molto mossa, con un make-up marcato e grafico. Anche gli abiti scelti sono parecchio diversi dal passato: al posto dei top strizzati, maglioni oversize, jeans baggy e scarponi robusti. Immediata la reazione dei fan, che si sono subito divisi. Sotto i video delle sue ultime performance, gli hater si sono scatenati con i commenti: "Irriconoscibile", scrive qualcuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Angelina Mango, pioggia di critiche per il nuovo look. Gli hater: "È irriconoscibile"

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Angelina Mango - VELO SUGLI OCCHI (Testo/Lyrics)

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