Il nuovo look di Angelina Mango ha suscitato molte reazioni sui social e tra il pubblico. La cantante ha adottato uno stile diverso dal solito, con un cambiamento evidente nel modo di vestirsi e acconciarsi. Le critiche sono state numerose, con alcuni utenti che l'hanno definita irriconoscibile e hanno espresso disappunto per la trasformazione. La discussione si è rapidamente diffusa online, alimentando il dibattito tra i fan e i detrattori.

Nuovo taglio e colore di capelli, nuovi outfit, nuovo stile. Non tutti hanno gradito questo cambiamento radicale della cantante Il nuovo look di Angelina Mango fa discutere. Un cambiamento radicale nello stile, nell'atteggiamento, nel modo di vestirsi e acconciarsi che il pubblico non ha particolarmente gradito. Dopo la crisi vissuta dalla cantante, figlia di Mango, scomparso a dicembre del 2014, è arrivata la rinascita e il ritorno sui palcoscenici dopo più di un anno dal drastico e inaspettato ritiro dalle scene. E ora arriva una nuova versione “emo” di Angelina in cui lei sembra sentirsi decisamente più a suo agio ma che il pubblico sembra non gradire al 100%. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Angelina Mango, valanga di critiche per il nuovo look: "Irriconoscibile, come si è conciata"

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Angelina Mango torna con un nuovo look (e un nuovo album!)

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