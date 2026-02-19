angelina mango lo sfogo della cantautrice prima di iniziare il nuovo tour

Angelina Mango ha condiviso un suo pensiero prima di partire per il nuovo tour, spiegando che il motivo principale deriva dalle recenti critiche ricevute sui social. La cantautrice si è mostrata sincera, sottolineando di sentirsi sotto pressione e di voler dimostrare il suo valore sul palco. Ha aggiunto che il viaggio musicale rappresenta una sfida personale e che si prepara con entusiasmo. La cantante ha anche detto di aver scelto una scaletta diversa rispetto al passato, per sorprendere il pubblico. La partenza è prevista tra pochi giorni.

Non è uno sfogo urlato, né un manifesto di rabbia. È piuttosto un respiro profondo, di quelli che si fanno prima di entrare in scena quando le luci sono ancora spente e il pubblico è solo un'idea. Angelina Mango, a pochi passi dall'inizio del tour, ha scelto di fermarsi un attimo. E in quel fermarsi c'è tutta la forza fragile di una ragazza che corre veloce, ma non vuole smettere di ascoltarsi.

