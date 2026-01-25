Ambra Angiolini esce allo scoperto con il suo nuovo amore | ecco chi è il fidanzato dell’attrice

Ambra Angiolini ha confermato la sua nuova relazione pubblicamente, presentando il suo fidanzato in occasione di un evento ufficiale. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono con interesse i recenti sviluppi della vita privata dell’attrice. Questa scelta di esposizione rappresenta un passo importante nel percorso personale di Angiolini, che si distingue per la sua riservatezza e sobrietà.

Ambra Angiolini esce allo scoperto con un nuovo compagno: l’attrice arriva mano nella mano a un evento e il gossip esplode. Scopriamo tutto sulla sua relazione sentimentale! Leggi anche: La figlia di Ambra Angiolini e Renga è diventata mamma? Scoppia un gossip assurdo! Qualche settimana fa aveva lasciato tutti con un sorriso enigmatico e una f rase diventata subito virale. Ospite di Domenica In, Ambra Angiolini aveva confessato: «Sono innamorata. Ma lui non lo sa.». Un’ ammissione ironica e delicata, che però lasciava intendere una verità più profonda: il suo cuore aveva ricominciato a batter e. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? L’attrice paparazzata all’evento di Emporio Armani con Pico Cibelli: chi è il nuovo compagnoAmbra Angiolini è stata recentemente fotografata insieme a Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia, durante un evento di Emporio Armani.

